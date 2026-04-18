La Fundación Roberto Rivas diseña en Silleda el futuro del rural gallego

La Fundación Roberto Rivas, en su sede de Silleda, acogió ayer la mesa de trabajo «Persoas, actividades e poboación no rural», una cita del Foro Territorio Rural Resiliente. El encuentro reunió a un grupo de expertos con el objetivo de definir propuestas que activen el tejido socioeconómico gallego y ayuden a fijar población. Se hizo hincapié en que no sólo es necesario impulsar nuevos proyectos, sino también fortalecer y conectar las iniciativas que ya existen para evitar la dispersión de esfuerzos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Entre las líneas estratégicas, destacan el acompañamiento al emprendimiento desde su inicio, la mejora del acceso a la vivienda, la tierra y la financiación, y la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad del medio rural. Vanessa Loureiro señaló que el trabajo se centró en «bajar a la tierra» medidas reales, seleccionando cinco prioridades: programas de mentorización para nuevos residentes, acompañamiento técnico, redes de apoyo, impulso de políticas de vivienda y el fortalecimiento de la comercialización de productos locales.

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Este proceso de reflexión colectiva, que cuenta con la colaboración de la Fundación Juana de Vega y la Universidad de Santiago, mantiene abierta la participación a través de su web. Todo el trabajo desarrollado culminará el 28 de mayo en Santiago de Compostela con un evento abierto al público.