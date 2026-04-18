Demografía
La Fundación Roberto Rivas diseña en Silleda el futuro del rural gallego
Redacción
La Fundación Roberto Rivas, en su sede de Silleda, acogió ayer la mesa de trabajo «Persoas, actividades e poboación no rural», una cita del Foro Territorio Rural Resiliente. El encuentro reunió a un grupo de expertos con el objetivo de definir propuestas que activen el tejido socioeconómico gallego y ayuden a fijar población. Se hizo hincapié en que no sólo es necesario impulsar nuevos proyectos, sino también fortalecer y conectar las iniciativas que ya existen para evitar la dispersión de esfuerzos y aprovechar mejor los recursos disponibles.
Entre las líneas estratégicas, destacan el acompañamiento al emprendimiento desde su inicio, la mejora del acceso a la vivienda, la tierra y la financiación, y la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad del medio rural. Vanessa Loureiro señaló que el trabajo se centró en «bajar a la tierra» medidas reales, seleccionando cinco prioridades: programas de mentorización para nuevos residentes, acompañamiento técnico, redes de apoyo, impulso de políticas de vivienda y el fortalecimiento de la comercialización de productos locales.
Este proceso de reflexión colectiva, que cuenta con la colaboración de la Fundación Juana de Vega y la Universidad de Santiago, mantiene abierta la participación a través de su web. Todo el trabajo desarrollado culminará el 28 de mayo en Santiago de Compostela con un evento abierto al público.
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