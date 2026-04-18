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Festival de San Cidre en Vila de Cruces

El 16 de mayo la Praza Juan Carlos I de Cruces acoge el Festival Folclórico San Cidre, con las actuaciones del grupo portugués Vila Verde, la banda de gaitas de Carballo da Manteiga y la Asociación Cultural Punteirolo. El festival incluye un pasacalles, desde las 18.30 horas.

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