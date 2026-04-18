Familias en Lalín recogen firmas tras la retirada de personal de apoyo

Las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en Lalín han dicho basta. Un colectivo de padres y madres de los colegios Vicente Arias de la Maza (Vilatuxe) y CEIP Varela Buxán (Cercio) anuncia el inicio de una campaña de movilizaciones y recogida de firmas para exigir la restitución inmediata del personal de atención educativa, tras la retirada de cuidadores que se viene produciendo desde el pasado descanso vacacional del Entroido.

La situación es especialmente grave en estos centros de ámbito rural. Según denuncian los afectados, los niños con necesidades especiales que tienen reconocido por derecho el apoyo de un cuidador o Técnico de Integración Social (TIS) se encuentran actualmente desatendidos. En la actualidad, la solución administrativa ha sido «partillar coidadora a media xornada» entre ambos centros, una medida que las familias califican de «parche» insuficiente que no garantiza una educación inclusiva ni segura.

A pesar de que la Inspección Educativa ha emitido informes favorables a las familias, instando formalmente a la Xunta a la creación de las plazas necesarias, la respuesta oficial no llega. «Dende a consellería están dilatando a decisión de restituir as coidadoras», señalan los portavoces del colectivo, que critican que no se les aclare si las plazas volverán a cubrirse de forma estable o si se mantendrá este recorte de cara al futuro.

Preocupación

La preocupación de los padres va más allá de lo académico. Advierten que la falta de este personal especializado «pode derivar nun accidente ou situación de perigo» que afectaría no sólo a los niños con necesidades especiales, sino a la convivencia y al ritmo de trabajo de todo el alumnado y el profesorado afectados por esta carencia. Tanto la dirección de los centros como las Anpas han manifestado su apoyo total a las demandas de las familias de los estudiantes.

Por todo ello, el colectivo exige a través de su campaña la restitución inmediata del personal en todos los centros afectados de la comarca dezana; «a garantía dunha atención adecuada ao alumnado», cumpliendo estrictamente con la normativa de inclusión educativa vigente en Galicia; y un compromiso por escrito de que el próximo curso escolar no se iniciará con esta misma «problemática que compromete a igualdade de oportunidades», aclaran.

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