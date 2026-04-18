Certamen en la Semana Verde
Equina incluirá una prueba única en el norte de España
Redacción
El recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, será la sede del 12 al 12 de julio del certamen Equina Galicia.
El eje principal de Equina será el XII Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce de Galicia, que mantiene para esta edición la categoría tres estrellas, el máximo nivel que concede la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. En el caso del evento de Silleda, conserva su status por su excelente evolución y el esfuerzo de su organización, además de valorar de nuevo las infraestructuras destinadas al concurso. Este certamen servirá para clasificarse en la final del Campeonato del Mundo, prevista en Sevilla entre el 17 y el 22 de noviembre en el Salón Internacional de Pura Raza Española (Sicab).
En cuanto a doma clásica, Equina Galicia 2026 contará con dos novedades: por primera vez se celebra un concurso nacional de doma clásica con dos estrellas de la Real Federación Hípica Española y además Equina se estrena como marco de una Copa Ancce de doma clásica, también clasificatoria para Sicab y que será la única en el norte de España en estos momentos. Equina, que cumple 12 ediciones, está organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (Accega), en colaboración con la propia Fundación Semana Verde.
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