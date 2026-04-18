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Desprendimientos en la rúa Trasdeza

Silleda acordonó durante la tarde del viernes en entorno de un edificio de la rúa Trasdeza, en la esquina con la calle Colmeiro, tras detectarse desprendimientos en la fachada.

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