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La coral de Piloño, en un certamen en Viveiro

La Coral Polifónica de Piloño viaja este sábado a Viveiro para participar en un concierto en la iglesia de San Francisco. Actuarán el coro de adultos de Viveiro y la coral del centro social Sagrada Familia, de A Coruña. Está organizado por Melomania y el Conservatorio de Viveiro.

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