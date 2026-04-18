Comunidades educativas de las comarcas se movilizan el 6 de mayo

La comunidad educativa de Deza y Tabeirós-Montes se coordina para reivindicar una mejora en los recursos destinados a los centros de la zona. La principal medida de protesta será el próximo 6 de mayo. Docentes, familias y alumnos están llamados a manifestarse en dos puntos: Vila de Cruces, a las 19.00 horas, y A Estrada, con un programa todavía por definir.

La decisión fue tomada ayer, durante la celebración de la primera asamblea abierta intercomarcal para el profesorado. En ella, decenas de representantes no solo del cuerpo docente, sino del ámbito de las familias y el estudiantado, acudieron para coordinarse en la reivindicación de una situación que afecta por igual a numerosos centros –tanto de primaria como de secundaria– del área de Deza y Tabeirós-Montes. Tras el éxito de la convocatoria, la organización ve este un modelo de organización eficaz para futuras ocasiones en las que se requiera una respuesta conjunta y ordenada. Además, el encuentro ayudó a tender puentes entre centros y entidades como las AMPAS, que en el caso de A Estrada no contaban con una coordinación común.

Además de establecer una fecha para la protesta comarcal, también se abordó la asistencia a la huelga y concentración a nivel autonómico fijada para el 28 de este mes, que tendrá lugar en Santiago de Compostela. No obstante, desde el cuerpo docente aseguran que el objetivo principal en este caso era crear líneas de actuación para atajar las problemáticas que afectan a nivel comarcal, y que se basan en tres ejes concretos.

Por un lado, la comunidad educativa pide una reducción de las ratios en las aulas, que no llegue a superar nunca los 25 alumnos y alumnas. Asimismo, exigen que aquellos estudiantes con déficits en el aprendizaje, como los diagnosticados con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Espectro Autista (TEA), o incluso los repetidores, computen doble, ya que proporcionarles la atención que necesitan requiere una implicación extra.

En segundo lugar, el profesorado demanda una reducción o mayor control de la burocracia, que actualmente afirman supone una sobrecarga y no necesariamente lleva aparejada una repercusión real en la atención que reciben los alumnos. En este sentido, piden a la Xunta mayor rigor a la hora de implementar estas obligaciones al cuerpo docente, ya que en ocasiones se les requiere asumir responsabilidades para las que no necesariamente están cualificados.

Por último, solicitan una mejora real en las instalaciones de los centros. En casos como el IES Manuel García Barros, que fue además el que acogió este jueves la primera asamblea, el déficit de mantenimiento es evidente. Desde el instituto estradense aseguran que el edificio tiene ya muchos años y que, si bien se han ido solventando problemas puntuales, es preciso realizar una reforma más ambiciosa para crear un espacio de trabajo propicio tanto para el profesorado como el alumnado.

La implicación y el consenso entre los diferentes agentes de este sector se puso de manifiesto este jueves, día en el que no solo los educadores se implicaron en la celebración de esta primera asamblea abierta, sino que familias y estudiantes quisieron formar parte del despliegue para reivindicar un servicio educativo de mayor calidad.

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En esta línea, no sorprende la participación de los jóvenes, ya que, según manifiestan fuentes del cuerpo docente, son los primeros en sufrir la situación presente. «Eles ven de primeira man as consecuencias, especialmente de ter ratios elevadas, pois os que poderían levar un ritmo de aprendizaxe máis rápido en moitas ocasións non poden facelo porque nós, loxicamente, debemos repartir a nosa atención con eses compañeiros e compañeiras que precisan un pouco máis de axuda». Así las cosas, el próximo 6 de mayo intentarán hacer llegar a la Xunta sus demandas..