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Charla de Noelia Moreau en Lalín

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, de Lalín, acoge el 29 de este mes la charla «Por no(n) educar». Será impartida por la sexóloga, agente de igualdad de género y educadora Noelia Moreau. Comienza a las 18.00 horas y está orientada a familias.

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