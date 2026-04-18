Charla sobre la DIA de Campomarzo

La Plataforma Non ao Vertedoiro de Campomarzo y el sindicato Unións Agrarias se reunieron ayer con los vecinos y vecinas de Pazos para informarles sobre la Declaración de Impacto Ambiental negativa para reabrir el vertedero como depósito de residuos industriales no peligrosos. A la empresa solo le cabe interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Xunta. En su momento, Unións presentó un informe «demoledor» con el impacto que ya causó en el entorno el vertedero de inertes.