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Charla sobre la DIA de Campomarzo

SILLEDA PAZOS PLATAFORMA VERTEDOIRO CAMPOMARZO

SILLEDA PAZOS PLATAFORMA VERTEDOIRO CAMPOMARZO / Bernabé/Amanda Castro

La Plataforma Non ao Vertedoiro de Campomarzo y el sindicato Unións Agrarias se reunieron ayer con los vecinos y vecinas de Pazos para informarles sobre la Declaración de Impacto Ambiental negativa para reabrir el vertedero como depósito de residuos industriales no peligrosos. A la empresa solo le cabe interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Xunta. En su momento, Unións presentó un informe «demoledor» con el impacto que ya causó en el entorno el vertedero de inertes.

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