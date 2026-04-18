El ayuntamiento busca terrenos para desarrollar otro modelo de suelo industrial

La junta de gobierno de Lalín aprobó el gasto de 4.980 euros para la contratación a la empresa Estudio Técnico Gallego, de un informe de delimitación de las conocidas como Zonas de Aceleración de Proxectos Estratéxicos (ZAPE) para el municipio. Estos espacios consisten en unas de las nuevas figuras de ordenación de suelo empresarial que impulsa la Consellería de Industria para impulsar y agilizar la tramitación de proyectos empresariales en el rural gallego.

Por otro lado, la junta de gobierno autorizó en la misma sesión el gasto de un tope de 92.000 euros anuales para el suministro de combustible para los vehículos del parque municipal. Otros 20.657 euros se reservan para el servicio de ambulancias asistenciales en los actos programados por el ayuntamiento para dos anualidades prorrogables a otros dos más.