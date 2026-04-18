Karting
Aroa Fernández exhibe talento en el recinto ferial de la Semana Verde
La conselleira de Política Social , Fabiola García, puso ayer en valor la visibilización de referentes femeninos en el deporte, tomando como ejemplo a la joven piloto de karting Aroa Fernández para impulsar la igualdad de género. Durante una visita en el recinto ferial de Silleda, García destacó la trayectoria de la joven deportista en una disciplina masculinizada y reafirmó el apoyo de la Xunta de Galicia a través de iniciativas como la plataforma «Presentes», que busca visibilizar a mujeres profesionales.
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