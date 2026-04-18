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Agolada saca a concurso por 49.000 euros las obras en el vial de O Sexo

Redacción

Agolada

El Concello de Agolada mantiene abierto desde este jueves y hasta el 6 de mayo el plazo de presentación de ofertas para los trabajos de mejora de 796 metros de la carretera que enlaza los lugares de O Sexo y A Costa, en la parroquia de O Sexo. El presupuesto base de esta intervención asciende a 49.09 euros, con IVA incluido. En el tramo mencionado el vial presenta baches y desgaste en la zona de rodadura, y precisa además que se limpien sus cunetas. Además, podrá ensancharse la pista hasta los cinco metros en los puntos donde se considere necesario.

Para esta intervención Agolada obtuvo una subvención de la Xunta de 80.299 euros, como puede consultarse en la memoria disponible en el sitio web de la plataforma de contratación del Estado. Las arcas municipales deberán abonar 18.345. La ayuda de la Xunta se enmarca en la convocatoria del Plan Camiña Rural.

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