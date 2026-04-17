«Silleda a Bocados» triunfa al vender cerca de 3.000 tapas

La campaña de dinamización comercial y hostelera que puso en marcha el pasado fin de semana la Concellería de Promoción Económica de Silleda dejó un más que buen sabor de boca. Bautizada como «Silleda a Bocados e Días do Comercio con Corazón Local», vendió en torno a 3.000 tapas en los 11 locales hosteleros que participaron y tuvo un impacto notable en el comercio local, sobre todo durante el viernes 10 de abril.

La concejala Estefanía Taín realiza una valoración muy positiva de esta cifra, ya que «vender casi 3.000 tapas en tres días é un número moi importante. Durante todo el fin de semana, además, se repartieron 1.300 euros en premios mediante el sistema de rascas. En el caso de los comercios, entregaron premios con descuentos de 200, 20 y 10 euros, además de recompensas como dos tapas gratis. Así, además de incentivar las compras y las consumiciones, se gratificó de forma directa a la clientela que apostó por los negocios de Silleda. Para Taín, esta primera edición conjunta entre Concello, hostelería y comercio deja claro que «sumar esforzos dá resultados e que en Silleda temos un tecido económico vivo, dinámico e con moita capacidade para atraer e fidelizar clientela». En este sentido, la concejala quiere agradecer de forma expresa la implicación de todos los negocios, así como la colaboración del colectivo ECOS y de los vecinos y vecinas, «que unha vez máis responderon apoiando o local».

La regidora, Paula Fernández Pena, se suma a las declaraciones de Taín y reseña que campañas como la que acogió Silleda «son unha ferramenta moi útil para apoiar ao pequeno comercio e á hostelería, fundamentais para a economía local e para a vida dos nosos núcleos». Añade que el ejecutivo que encabeza seguirá trabajando en nuevas acciones de dinamización junto a los sectores implicados.

El departamento de Promoción Económica está haciendo un recuento de las papeletas entregadas en los locales con la puntuación de cada tapa de cara a escoger la mejor propuesta y también la mejor presentación. Los ganadores de ambas categorías se conocerán durante el próximo fin de semana. En cuanto al concurso vinculado a la ruta gastronómica, entre todas las personas que votaron las tapas se realizará un sorteo previsto para este miércoles, día 22. Podrá seguirse en directo a través del perfil de Instagram del Concello. La entrega de premios está fijada para la jornada del viernes 24, en un acto en que también se entregarán los galardones a los establecimientos hosteleros.