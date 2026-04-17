Parque eólico
Registran alegaciones contra el eólico Ampliación Penizas
Existen documentos modelo que se pueden descargar y presentar hasta el 3 de mayo
redacción
La plataforma Terra de Montes en Perigo hace un llamamiento para presentar alegaciones contra el proyecto del parque eólico Ampliación Penizas, actualmente en fase de información pública.
Distintos colectivos han puesto a disposición modelos de alegaciones ya elaborados, con la colaboración de la Asociación Alarma na Terra de Montes y la Asociación Petón do Lobo. El proyecto afecta a municipios de Tabeirós-Terra de Montes como A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade.
El procedimiento para presentar las alegaciones es sencillo, ya que solo es necesario cubrir los datos personales, firmar el documento y registrarlo por vía presencial en cualquier administración pública o de manera telemática a través de las sedes electrónicas habilitadas.
El parque eólico Ampliación Penizas prevé la instalación de dos aerogeneradores de gran potencia y altura, y ha generado preocupación entre colectivos vecinales y ambientales por el posible impacto negativo sobre el territorio.
Desde la plataforma destacan la importancia de la participación ciudadana, al considerar las alegaciones una vía clave para trasladar a la administración el posible impacto social, ambiental y patrimonial del proyecto.
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