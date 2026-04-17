Un queso curado de Dona Cobiña logra una plata en un certamen nacional

Un queso de la cooperativa dezana Dona Cobiña logró una plata en los premios GourmetQuesos. Fueron 65 jueces los encargados de seleccionar entre un ciento de quesos finalistas (cinco por categoría) entre las más de 800 muestras presentadas al certamen. El queso de Dona Cobiña fue reconocido en la categoría Vaca curado de leche pasteurizada. Compartió podio con Añejo Señorío de Cameros, Lácteos Martínez. Haro (La Rioja), que se llevó el oro, y Palo Santo do Camiño 200 días, Central Lechera Gallega (Cuntis), que obtuvo el bronce.

El presidente de Cobideza, Jesús Manteiga, y la gestora de Doña Cobiña, María Manteiga, fueron los encargados de recoger el premio en el Plató Gourmets, y ambos destacaron que tanto paa la cooperativa como para la quesería supone «unha honra que ás poucas semanas de sacar este produto, xa teña un galardón e se recoñeza dalgún xeito a labor realizada».

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María Manteiga indica que se apostó por un queso curado porque era algo que faltaba en la oferta comercial y por el que mucha clientela preguntaba. Esta propuesta ya se llevó para ser degustada por el público tanto a la Feira do Cocido como a la feria de apicultura Alvariza, en Lalín.