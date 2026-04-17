Prevenir hoy para vivir bien mañana

La respuesta de los vecinos de Lalín a la campaña de detección precoz de enfermedades renales superó ayer todas las expectativas. El vestíbulo de la casa consistorial se convirtió en un hervidero de personas interesadas en conocer el estado de su salud, una afluencia tan masiva que la Fundación Renal Española se vio obligada a informar que no sería posible realizar más pruebas. Ante este desborde de interés, la organización ya ha adelantado que próximamente se anunciará una nueva fecha para una segunda jornada de estos exámenes gratuitos, fruto de un convenio de colaboración con el Concello de la capital dezana.

Cola de vecinos esperando para someterse al cribado de la Fundación Renal Española. | Á. G.

El alcalde, José Crespo, mostró su orgullo por la estrecha relación que une al municipio con la entidad. «Sen dúbida o feito de que eles (Fundación Renal Española) estén prestando o servizo de diálisis aquí en Lalín foi un motivo de satisfacción», destacó el regidor, que además mira ya hacia el futuro con nuevas iniciativas pedagógicas. «Estábamos falando coa presidenta poder ir aos colexios para que a xente se vaia concienciando de que coidar os riles é un tema importante para a saúde e polo tanto para o benestar de cada persoa», explicó Crespo sobre la importancia de educar desde la infancia en la prevención de patologías.

Por su parte, Isabel Entero, presidenta de la Fundación Renal Española, subrayó que el objetivo principal es convertir a Lalín en un «pueblo saludable». La preocupación no es caprichosa: la incidencia de enfermos renales en España alcanza ya el 15 por ciento. «La enfermedad renal es muy dura porque invalida mucho al paciente porque le quita muchas horas de vida. Gracias a la diálisis vive, pero con una bastante mala calidad de vida», señaló Entero. La fundación, que nació hace 44 años para transformar el tratamiento renal, apuesta por un enfoque integral que va más allá de lo puramente médico. «Implantamos el apoyo psicológico y social en nuestros centros. Tenemos psicólogo, nutricionista, trabajadora social e incluso firmamos con la Fundación del Real Madrid para que los enfermos hagan gimnasia mientras se dializan», detalló la presidenta, reafirmando el vínculo emocional con la localidad: «Nosotros somos parte del pueblo de Lalín porque nos sentimos parte de él y queremos hacer todo lo que al pueblo le favorezca», concluyó.

En la misma línea se expresó Lola Arenas, nefróloga y directora asistencial de la fundación, que confesó su asombro ante la respuesta ciudadana. «Estamos sorprendidos por la gran cantidad de gente que acudió, pero la realidad es que este tipo de acciones para que la gente sepa cómo está su riñón siempre tienen una acogida muy grande. La gente tiene interés en conocer cómo está su salud», afirmó, validando la necesidad de seguir impulsando estas jornadas de cribado en el futuro cercano.

En la actualidad, el centro de Fundación Renal Española en Lalín atiende a 30 pacientes y cuenta con un equipo de 12 profesionales integrado por personal médico, de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, psicología, trabajo social y nutrición, lo que permite ofrecer una atención integral, coordinada y continuada adaptada a las necesidades asistenciales de la población.

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En sus más de cinco años de existencia, en el centro de Teixedal se han realizado 25.000 tratamientos, lo que ha contribuido a evitar aproximadamente 80.000 kilómetros de desplazamientos en ambulancia por persona y 1.300 horas de tiempo de viaje, lo que equivale a alrededor de dos meses de tiempo vital recuperado por paciente gracias a la proximidad del recurso asistencial al entorno. En relación con el ahorro en transporte, el centro de diálisis de Lalín supone un ahorro global en transporte de 84,3 kilómetros por sesión. Esto supone que, anualmente, pacientes y personal sanitario evitan 423.554,2 kilómetros de desplazamientos, lo que se traduce, además, en una reducción significativa de las emisiones de CO2, del consumo de combustible y del tiempo de viaje, con el consiguiente impacto positivo en el medio ambiente, el ahorro económico y la mejora de la calidad de vida tanto de los pacientes como del personal sanitario.