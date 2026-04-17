Protección
Piden catalogar el salmón «en peligro de extinción» con 2.500 firmas
Redacción
Las entidades ecologistas ADEGA, Federación Ecoloxista Galega (FEG), Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), AEMS-Ríos con Vida y Asociación Lobo registraron en la Xunta de Galiza más de 2.500 firmas de apoyo a la solicitud de inclusión del salmón atlántico (Salmo salar) en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas con la categoría de «En peligro de extinción».
Las organizaciones destacan que estas 2.500 firmas, recogidas en poco más de un mes tanto por vía telemática como física, constituyen un destacado respaldo ciudadano a la solicitud ya presentada por las entidades ante la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para que la administración gallega asuma su responsabilidad y proteja esta especie con la categoría de «En peligro de extinción».
Según el Atlas del Salmón Atlántico en España (Ministerio para la Transición Ecológica, 2021), las poblaciones gallegas se han reducido más de un 80% desde la década de 1970. Además, se ha pasado de más de 20 ríos históricos con presencia reproductora a menos de 8 en la actualidad, muchos de ellos con poblaciones muy reducidas y aisladas. Ante esta situación, las entidades promotoras aseguran que el salmón gallego cumple con los criterios técnicos y legales para ser declarado «En peligro de extinción», por lo que instan a la Xunta de Galiza a tramitar esta catalogación y a desarrollar un plan de recuperación.
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