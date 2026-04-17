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Literatura

Nueva entrega de Deza Básicos sobre Guerras Carlistas

El Museo Aller acoge hoy, a las 20.00 horas, la presentación del libro «A primeira Guerra Carlista na Comarca de Deza (1834-1840). Fases, sucesos e protagonistas». La obra, escrita por José Ramón López Fernández («Lito»), constituye el número 14 de la colección Deza Básicos.

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