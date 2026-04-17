Medio millar de escolares toma el centro de A Estrada

El casco urbano de A Estrada ofrecía ayer una imagen poco habitual. En torno a las 10.oo horas las calles de centro comenzaron a llenarse de la presencia de una multitud especialmente joven, con ropa deportiva y energía contagiosa. Los transeúntes miraban desconcertados al grupo, que entre carcajadas, voces exaltadas y la música que los acompañaba daban un aire animado a la villa en esta mañana de jueves.

Un grupo de adolescentes salta a la comba en la Praza da Constitución. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Cerca de 500 alumnos de diez centros educativos participaron en el Día de la Actividad Física en la Calle, una iniciativa que sacó la actividad de las aulas para repartirla por distintos puntos del casco urbano. Las zonas peatonales de Calvo Sotelo, Ulla o Serafín Pazo, junto a la Praza da Constitución y la Alameda, funcionaron como estaciones por las que los grupos iban rotando de forma ordenada.

Juegos para mejorar la velocidad y la puntería en la Calvo Sotelo. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

El ambiente combinaba organización y espontaneidad. En un extremo, varios escolares saltaban a la comba, pendientes del ritmo y de no perder la secuencia; en otro, el lanzamiento de conos concentraba a quienes afinaban la puntería entre aplausos de sus compañeros. Juegos sencillos, conocidos, y tradicionalmente asociados a la práctica al aire libre.

Estudiantes de secundaria se unen a la iniciativa. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

La jornada, promovida por la Agrupación Deportiva Escolar de Base en colaboración con el departamento municipal de Deportes, reunió a alumnado de primaria y secundaria. Todos los centros, tanto del rural como de la villa, compartieron espacio en una propuesta que priorizó la actividad física y la convivencia, facilitando además la conexión entre alumnado.

Noticias relacionadas

Uno de los equipos, en la Praza do Concello. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

En un momento en el que las redes sociales, los aparatos electrónicos y los videojuegos parecen haber sustituido a los parques o las tardes de juegos inventados con los niños del vecindario en la calle, esta iniciativa recuerda una forma de socializar más sana y activa.