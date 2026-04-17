Lalín, A Estrada y Cerdedo Cotobade ofrecerán tres campos de voluntariado

Desde este jueves y hasta el día 29 la Xunta mantiene abierto el plazo de solicitud para participar en uno de sus 40 campos de voluntariado para jóvenes de entre 18 y 30 años. Tres de estos campos van a celebrarse a principios de agosto, entre los días 6 y 17, en los municipios de A Estrada, Lalín y Cerdedo Cotobade. Los tres disponen de 15 plazas cada uno. Para todos los campamentos de voluntariado que se celebra dentro de Galicia, entre ayer y mañana cada solicitante solo puede enviar un formulario, disponible en el sitio web xuventude.xunta.gal/accion-de-veran/ofertas-campos-de-voluntariado-en-galicia, y en el que puede escoger hasta un tope de tres destinos distintos. Las plazas van a ser asignadas por orden de recepción de las solicitudes. Habrá una segunda convocatoria en el mismo sitio web para cubrir las plazas que queden libres y que estará abierto hasta tres días antes de que comience la actividad. Lalín y Cerdedo ya promovieron estos campos de voluntarios en años anteriores.

El de Lalín lleva por nombre «Tradición en verde», ya que incluye labores de limpieza de los márgenes del río Asneiro, señalización y limpieza de la Ruta dos Muiños y de la Ruta Prehistórica de la parroquia de Doade, así como el acondicionamiento del área recreativa del Museo Casa do Patrón. Los y las participantes tendrán la ocasión de echar una mano tanto en la siega del cereal que se empleará a finales de agosto en la recreación de la Malla de Doade como en la catalogación de los fondos del museo etnográfico de esta feligresía. Ayudarán, además, en cuestiones como la singladura (es el registro) de las piezas halladas durante la excavación de la mámoa Pena do Santo.

Viaje a Corrubedo

La comitiva de este campamento pernoctará en el albergue juvenil Vicente Agulló, en Vilanova. Durante su casi medio mes de estancia en Lalín tendrá la ocasión de visitar las Fragas de Catasós, el pantano de Portodemouros o, ya lejos de las tierras dezanas, el parque natural de Corrubedo y la playa de O Vilar, en Ribeira. El programa incluye juegos de escape y de geolocalización así como talleres de cestería.

Desde A Estrada, el CEIP Villar Paramá, en Couso, será la «sede» del campo de voluntariado «Memoria Viva». Su intención es visibilizar el papel de las mujeres en esta parroquia, en la que hubo una escuela femenina y cuyo legado va a completarse con entrevistas y la creación de un archivo y de un itinerario cultural. Al margen de esta vertiente social, está prevista una iniciativa medioambiental, con la mejora de accesos en espacios naturales locales, y otra sociocultural, con el apoyo y difusión del festival «As nosas músicas». Como actividades complementarias de este campo, la Xunta menciona talleres de memoria intergeneracional, una visita a Santiago y descenso en kayak por el río Ulla.

Participantes, el año pasado, del campo Influences no Rural, de Cerdedo Cotobade. / Cedida

El patrimonio inmaterial que nos transmiten generaciones anteriores a la nuestra es uno de los ejes temáticos del campo «Rural influencers». que acogerá Cerdedo Cotobade. En él, jóvenes y personas mayores colaborarán en la creación de una pintura mural y en foros. Incluye talleres de formación etnográfica y publicitaria, así como de teatro, además de acciones de conservación ambiental. Sus actividades complementarias abarcan desde una ruta de los petroglifos y un paseo por el Cotobade medieval y el Cerdedo contemporáneo hasta aulas de mitología gallega y astronómica.

Precios

Según indica la web de Modo Verán Activo, de estos tres campamentos solo el de Cerdedo Cotobade carece de accesos para personas con discapacidad física. En los tres casos pueden acudir jóvenes de otras comunidades autónomas. Cuestan 110 euros, que bajan a 82 para las personas que tengan Carné Xove o procedan de una familia numerosa, monoparental o acogedora. El precio incluye los gastos de manutención, alojamiento y todas las actividades propias de y de ocio del campo.

Granja en Silleda y un mapa estelar giratorio en Forcarei

Al margen de los 40 campos de voluntariado en distintos enclaves de Galicia, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ofrece en «Modo Verán Activo» otras actividades como campamentos, los minicampamentos «Coñece Galicia» (duran 5 días), programas de intercambio con otras autonomías, actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años y, por último, el uso de instalaciones juveniles por parte de entidades y grupos de personas. Son, en total, 11.932 plazas.

Dentro de la categoría de Campamentos en Galicia, hay ocho alternativas para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años, para cuya participación también se abrió el plazo este jueves. Una de esas ocho opciones es el campamento Fervenzaventura, en Silleda, y la otra el campamento xuvenil Fontemaril, en Forcarei. En Fervenzaventura están programadas dos sesiones, una del 27 de julio al 3 de agosto para niños nacidos entre 2010 y 2012, y la segunda, del 6 al 13 de agosto, también para los de las mismas edades. La cuota es también la misma, 148 euros y permitirá conocer sus animales de granja y los cuidados que precisan, así como trabajar en una huerta ecológica, montar a caballo y participar en juegos de educación ambiental. Fervenzaventura ofrece además aulas de tiro con arco o talleres de manualidades.

El complejo, muy cerca de la Fervenza do Toxa, será además la sede de otros cuatro minicampamentos para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 2017. Las fechas escogidas son del 29 de junio al 3 de julio; del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 y del 20 al 14 también de julio. En los cuatro casos, cada asistente deberá pagar 92,50 euros. Para poder participar en las actividades de Fervenzaventura es preciso saber nadar.

Es el mismo requisito que pide el campamento juvenil de Pontemaril. Su primera tanda, del 1 al 10 de julio, acogerá a jóvenes nacidos en 2014 y 2015, mientras que las otras tres (del 15 al 24 de julio, del 29 de julio al 7 de agosto y del 12 al 21 de agosto), están orientadas a los y las nacidos entre los años 2012 y 2014. Quien opte por Pontemaril podrá disfrutar de actividades de escalada y tirolina, un láser tag (es un juego deportivo de simulación de combate) y de la creación de un proyecto de constelaciones y un mapa estelar giratorio. Tampoco faltarán juegos tradicionales como aros, trompos o chapas.