Escultura
El jurado del Premio Wily 2026 elige las 39 piezas que aspiran al galardón
redacción
El jurado del II Premio de Escultura Antonio Taboada «Wily» seleccionó un total de 39 esculturas. Las obras elegidas por Cruz Taboada Ferradás, Damián Payo «Paío», Aitana Iglesias, Olalla Garra, Armindo Salgueiro y Javier Hita destacan por la creatividad y el esfuerzo del alumnado de tres centros educativos de la capital dezana. Representando al IES Laxeiro, han sido seleccionadas propuestas tanto colectivas como individuales de autores como Iria González, Jainny V. Macêdo, Fátima Gomes, Noa Madriñán, Daniel Santomé, Alba Rodríguez, Xabier Portas, David Romero, Andrea Belay, Marta Rodríguez, Amaya Dobarro, David Pinales, Iker Lamas, María Fernanda La Cruz, Anxo García, Anxo Alba, Myriam López, Xiana Dobarro, Alicia García, Alicia Zalzívar, Juan D. Suárez, Érica Peña, Vanesa Rodríguez, Bárbara Aragón, Analucía Huamán, Andrea Dobarro y Noa Belay.
Por su parte, el IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín aporta un nutrido grupo de finalistas compuesto por Minia Troitiño, Valeria Georgiev, Nicole Camila Díaz, Lois Domato, Elisa Mato, Melissa Álvarez, Derek Rafael Tamayo, Lucía Palmou, Manuel Vilariño, Carlota Piñón, Iria Donsión, Noa González, Irene Álvarez, Roberto Gómez y Diego Canut.
Asimismo, el Colegio Scientia Lalín estará presente con los trabajos de Juan Salgueiro, Juan Fernández, Yaiza Diéguez, Xabier Dabouza, Aymane Ait Rachid, Carlos Andrés Rincón, Hugo Failde y Paula Infante.
Broche de oro
El broche de oro a este proceso creativo en recuerdo del malogrado artista lalinense tendrá lugar el próximo viernes 24 de abril a las 19.30 horas en Nigraponte Espazo Cultural. Durante el acto de inauguración de la exposición, que reunirá todas las piezas seleccionadas, el jurado del certamen escultórico de la capital dezana dará a conocer su fallo definitivo y se procederá a la entrega de los correspondientes premios y diplomas a los jóvenes artistas galardonados por sus trabajos.
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