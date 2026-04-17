Forno solicita asesoramiento para personas migrantes en su regularización

La portavoz municipal del PSOE de Lalín, Alba Forno, demanda un servicio municipal de asesoramiento dirigido a las personas migrantes ante el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. Señala que se trata de un procedimiento que puede ser complejo, y que requiere información clara y apoyo técnico para poder tramitar correctamente las solicitudes. «Estamos ante unha oportunidade moi importante para moitas persoas que xa viven e traballan en Lalín, pero tamén ante un proceso que pode xerar dúbidas e incertidume e o Concello non pode quedar á marxe», dice.

Defiende que la administración local debe ofrecer un servicio de acompañamiento que incluya orientación personalizada, apoyo en la preparación de la documentación e información práctica sobre los trámites a realizar. Indica que Lalín cuenta con una presencia muy significativa de población migrante, con un peso importante de personas procedentes, por ejemplo, de Venezuela, entre otros países, que forman parte activa de la vida económica y social del municipio. «Son persoas que veñe a contribuir e a manter sectores fundamentais como como o agrario, os servizos ou os coidados e que nos axudan a manter a poboación».

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Este proceso se puede hacer vía telemática en la web habilitada por el ministerio o de forma presencial mediante una cita previa.