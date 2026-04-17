Las farmacias de A Estrada se convierten en puntos violeta

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presidió en A Estrada un acto informativo para animar a las farmacias de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes a sumarse a la campaña impulsada por la Subdelegación y el Colegio de Farmacia, con el objetivo de crear puntos violeta contra la violencia machista en estos establecimientos.

Participaron también la presidenta del Colegio Provincial, Beatriz García; la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Subdelegación, María José Rodríguez; representantes municipales, como el alcalde Gonzalo Louzao y la concejala Amalia Goldar, así como el CIM y el equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Compañía de la Guardia Civil en Lalín.

Además, a esta presentación se acercaron representantes de varias farmacias de A Estrada y comarca para conocer la iniciativa de primera mano. Se busca convertir las boticas en espacios seguros donde las mujeres puedan encontrar apoyo e información ante situaciones de violencia de género o violencia sexual. En la actualidad, ya funcionan alrededor de 70 puntos violeta distribuidos en farmacias de toda la provincia de Pontevedra, que cuenta con un total de 428. En cuanto a Tabeirós-Terra de Montes, A Estrada cuenta con 11 farmacias, Forcarei con 2 y Cerdedo-Cotobade con 4.

Durante su intervención, el subdelegado Abel Losada destacó la importancia de esta red de apoyo, especialmente en el ámbito rural: «Que dispoñamos xa desta auténtica rede capilar de apoio ás mulleres por toda a provincia, facéndoa ademais permeable ao territorio rural onde os recursos sempre son máis escasos, paréceme un salto cualitativo e isto é mérito fundamentalmente do colectivo de farmacéuticas e farmacéuticos desta provincia, que deron un paso adiante». En tono relajado, el subdelegado comparó la amplia implantación territorial de las farmacias con la de las iglesias, señalando que constituyen la segunda red con mayor presencia de «sedes» en el territorio, solo por detrás de la eclesiástica.

Asimismo, subrayó el papel clave de las farmacias como lugares de confianza: «Son espazos de confianza, atendidos por profesionais da saúde, en gran parte mulleres, e cunha ampla presencia no rural, polo que son, en certa medida, refuxios dende os que as mulleres poden demandar axuda cando están nunha situación difícil».

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En España existen actualmente unas 6.000 oficinas de farmacia constituidas como puntos violeta. Sin embargo, esta iniciativa —implantada en otras comunidades a nivel autonómico— no había llegado hasta ahora a Galicia. La provincia de Pontevedra se convierte así en la primera en aplicar el convenio firmado en 2021 entre el Ministerio de Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia de España.