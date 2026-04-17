A Estrada se prepara para una Festa do Salmón de récord con 17 locales

El Concello de A Estrada y el sector hostelero del municipio intensifican estos días los preparativos de la LII Festa do Salmón, que se celebrará el próximo 17 de mayo, consolidando un modelo organizativo que ya dio buenos resultados en la pasada edición y que este año alcanza cifras récord de participación.

La degustación popular contará en esta ocasión con la implicación de 17 establecimientos, un dato que no solo supera ampliamente los 12 participantes registrados en 2025, sino que también llega a duplicar la presencia de negocios en convocatorias anteriores. Este incremento refleja tanto el creciente dinamismo del sector como la buena acogida del nuevo formato impulsado por el gobierno local.

El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, mantuvo en la tarde del miércoles una reunión de trabajo con una nutrida representación de la hostelería estradense en la que se concretaron los detalles de la participación. En el encuentro se confirmó la presencia de Riala, Samaná, A Lacena de Chucha, Gran Vía, Malo Será, Río Liñares, Inferno, Os Peares, Cepa e Viño, Navegación, Mr Pizza, Cervela, Velis Nolis, A Casa do Lagoeiro, O Candil de Silvia, Andalucía y Scala. La relación combina tanto locales que se incorporan por primera vez a la iniciativa como otros que regresan tras varios años de ausencia.

Uno de los ejes del modelo organizativo vuelve a ser la instalación de una carpa de gran formato en la plza del Concello. Este espacio centralizado no solo facilita la logística del evento, sino que actúa como punto de encuentro entre la Festa do Salmón y la Feira da Sidra, generando un entorno más dinámico y atractivo. El traslado a este enclave y la celebración bajo cubierta se consolidan así como dos de los principales cambios introducidos en los últimos años.

En cuanto a las condiciones de la degustación, se ha acordado mantener el precio de cuatro euros por ración, siguiendo la línea de la edición anterior. Cada establecimiento participante podrá presentar una o dos propuestas culinarias, con el salmón como ingrediente protagonista. La organización maneja una previsión inicial de entre 5.000 y 5.500 raciones, aunque esta cifra podría ajustarse en función del ritmo de la venta anticipada y de factores como la meteorología.

Precisamente, la venta anticipada de tickets volverá a desempeñar un papel clave en la organización del evento. Está previsto que los vales se pongan a disposición del público entre diez días y una semana antes de la jornada principal, pudiendo adquirirse directamente en los establecimientos participantes. Esta medida tiene como objetivo reducir tiempos de espera el día de la fiesta, mejorar la planificación y permitir una estimación más precisa de la demanda, con la posibilidad de incrementar el número de elaboraciones si fuese necesario.

Tapas para abrir boca

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La degustación popular dará comienzo a las 12.00 horas y se prolongará hasta fin de existencias. No obstante, la programación gastronómica arrancará días antes con la celebración de unas jornadas de tapas centradas en el salmón, que tendrán lugar del 8 al 10 de mayo. Por el momento, 15 establecimientos han confirmado su participación en esta cita previa, que servirá de antesala al día grande.