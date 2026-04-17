El Concello presenta el proyecto de mejora del acceso de Sar

El gobierno local de Silleda presentó a los vecinos y vecinas de Sar, una aldea de la parroquia de Escuadro, el proyecto de mejora de sus accesos. El encuentro permitió dar a conocer los detalles de una actuación muy demandada y que optimizará las condiciones de circulación y de seguridad de la zona. Las obras van a ejecutarse al amparo del Plan Camiña Rural y en dos caminos municipales que son, como decimos, los principales accesos rodados a Sar. Esta actuación quedó aprobada por la junta de gobierno local a principios de semana

Los trabajos incluyen la mejora del firme, el refuerzo del drenaje mediante la limpieza de cunetas y el perfilado de taludes así como la ejecución puntual de cunetas revestidas, en una intervención dotada de 115.361 euros. Durante su reunión con los y las residentes, el gobierno local hizo hincapié en la importancia de compartir con las personas afectadas este tipo de actuaciones antes de que se ejecuten, porque permite además recoger ideas para mejorar los trabajos.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, apuntó que esta actuación forma parte de la planificación municipal para seguir renovando la red viaria del rural trasdezano, y avanzó que en el Plan de Mellora Viaria 2026-2027 «están previstas tamén outras intervencións na parroquia de Escuadro, con proxectos xa redactados para actuar en Soldecasa, no núcleo de Cumbraos e no vial entre Barreiros e A Cabana, para os que o Concello. La administración local reitera que con estos trabajos en Sar «continúa avanzando na mellora das infraestructuras básicas no rural».