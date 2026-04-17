Comisiones denuncia falta de personal y medios en la residencia de Domusvi

El comité de empresa de la residencia Domusvi de Lalín denuncia la precarización que sufre la mayor parte del plantel por unas jornadas de trabajo inasumibles a consecuencia de bajas prolongadas que achaca precisamente en gran medida a las condiciones laborales. El secretario provincial de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, achacó a la empresa una absoluta desidia por asumir las reivindicaciones del personal y aseguró que estas medidas de presión se toman ante la cerrazón de la compañía a reunirse para negociar.

Acompañado por las delegadas y trabajadoras María José Areán e Irene Iglesias, se cifró en nueve las bajas actuales en el departamento de gerontología de un plantel de 43, ausencias que se elevaron hasta 18 hace quince días, cuando la empresa solo fue capaz de cubrir seis o siete de estas bajas. Asimismo, aseguran que hay bajas en otros servicios como limpieza o cocina. Para Pedrosa, es fundamental que la actividad diaria se realice con una plantilla ajustada a las necesidades del centro pues en caso contrario las gerocultoras activas deben soportar una carga de trabajo extraordinaria. «A empresa di que non da conseguido máis persoal», expuso el sindicalista, quien reivindicó «salarios dignos» mediante un nuevo convenio colectivo que, según sus palabras, Domusvi no asume. «Non lles preocupan as reivindicacións porque siguen chupando do bote», apuntó, en alusión a los ingresos procedentes de los ingresos de usuarios que no varían a pesar de recibir una atención peor precisamente por falta de personal.

Por otro lado, Comisiones detecta otros problemas, alguno de ellos considerado como «ilegalidades» una vez que auxiliares de enfermería estarían asumiendo labores reservadas a diplomados. Sobre este servicio indica que solo trabaja una enfermera y que su jornada laboral excluye tardes y noches, fines de semanas o festivos y que antes había un médico permanente de lunes a viernes y que ahora pasa de vez en cuando.

El mantenimiento de las instalaciones y el suministro de material básico de trabajo es otra de las cuestiones que preocupan al comité de empresa. García Pedrosa puso como ejemplo las insoportables temperaturas que debe soportar el personal en días calurosos, de hasta 40 grados en el interior de la residencia. En este sentido indica que sí se colocaron mecanismos de climatización en un par de salas, pero está pendientes otras dependencias. Son estas cuestiones forzadas, aseguró el representante de Comisiones, por una Trabajo tras una denuncia ante la inspección laboral. Suelos resbaladizos en los aseos, carros de cocina y de lencería que no funciona correctamente y que exigen un sobreesfuerzo del personal para moverlos o escaso mantenimiento en las grúas de movilización de los usuarios son otras demandas, así como la falta de una silla de ducha posicionadora.

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Pedrosa anima a las familias a interesarse por la situación en la que están los residentes pues, indica, el coste de una plaza es importante. «Falamos de persoas maiores», dijo, y relacionó la problemática de la falta de personal en las residencias con la gestión privada de buena parte de estos geriátricos, pues, indicó, los públicos están mejor dotados.