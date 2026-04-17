Una colisión entre tres vehículos en Couso se salda con cuatro heridos
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 14 de la PO-841
A Estrada
La colisión entre tres turismos en el kilómetro 14 de la PO-841 se saldó con cuatro heridos que precisaron traslado hospitalario.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 15.45 horas de este viernes, y requirió la asistencia de Urxencias Sanitarias, el Emerxencias A Estrada, Policía Local, Atestados y Tráfico de la Guardia Civil. Debido a la aparatosidad del accidente fue preciso cortar la circulación en uno de los carriles, desviando el tráfico rodado por la PO-181. A mayores, el servicio de Grúas Lalín Deza fue el encargado desobstaculizar la vía movilizando los vehículos siniestrados.
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