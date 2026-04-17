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Incendios forestales

El BNG urge el plan municipal contra incendios y exige más inversión a la Xunta

Asegura que el Pladiga 2026 realizará en el distrito una inversión en medios materiales y humanos «calcada á de anos anteriores»

Ariadna Fernández y Miguel Docasar, con vecinos de Dozón.

Ariadna Fernández y Miguel Docasar, con vecinos de Dozón.

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Dozón

El BNG evalúa la política local y autonómica en prevención y lucha contra los incendios forestales, una vez que la Consellería do Medio Rural acaba de difundir su Pladiga para este año, con los medios e inversiones desglosados por distrito forestal. Dozón pertenece al distrito 16, igual que el resto de concellos de Deza, A Estrada, Forcarei y Cerdedo. En Dozón existe la única Parroquia de Alta Actividad Incendiaria de la provincia, Santa María, desde hace años, y sin embargo, «o reforzo real de brigadas e motobombas en Dozón é inexistente. Estamos ante un plan que crece no papel pero que se conxela sobre o terreo, deixando a un concello de montaña como o noso nunha situación de vulnerabilidade extrema», indica el partido.

Esta formación política recuerda, además, que meses atrás el alcalde, Adolfo Campos, aseguró que el Concello disponía de un plan municipal para incendios forestales en vigor, «pero a realidade documental é ben distinta. O Plan Municipal non só non estaba operativo a comezos de 2026, senón que se atopaba en fase de exposición pública para a súa elaboración», aclara.

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