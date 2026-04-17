El BNG dice que Silleda supera los dos años sin analíticas completas

Tras la información publicada en FARO sobre el mapa interactivo de Greenpeace en el que puede verse la calidad del agua por municipios, el Bloque recuerda que Trasdeza no comunicó ninguna analítica completa de agua de la red de abastecimiento del casco urbano de Silleda desde diciembre de 2023, mientras que del de A Bandeira envió una en 2025, pero ninguna en 2024. Los municipios remiten los datos al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), vinculado al Ministerio de Sanidad.

Multa de hasta 3.000 euros

Estos datos del Sinac son los que empleó Greenpeace para su mapa, y de ahí que tampoco pueda ofrecer información actualizada de Rodeiro ni Agolada. El Bloque apunta que para las zonas de abastecimiento con un consumo medio superior a los 100 metros cúbicos diarios, como es el caso de Silleda y de A Bandeira, la normativa exige al menos dos análisis exhaustivos por año. Si se incumple esta pauta, la sanción económica puede alcanzar los 3.000 euros. La portavoz del Bloque, Erea Rey, exige al gobierno local que aclare públicamente si se efectuaron esas evaluaciones completas y qué resultados se obtuvieron.

En cuanto a los datos de Dozón, Greenpeace solo toma los resultados de la muestra del casco urbano, O Castro. «Para outras zonas de distribución, o último boletín do Sinac data de xuño de 2021», es decir, de hace casi cinco años. Por eso, «non é de recibo que a veciñanza teña que confiar na potabilidade do seu abastecemento baseándose en análisis de hai lustros». El Bloque recuerda que durante el último año presentó dos mociones «que o PP mantén gardadas nun caixón». En marzo de 2025 el edil Miguel Ángel Docasar solicitaba la planificación de obras integrales de saneamiento en todos los lugares del municipio y el inicio de un debate para redactar una ordenanza municipal de tratamiento y saneamiento de aguas. En junio, llevó a pleno la identificación de las masas de agua y el vaciado de las fosas sépticas de viviendas sin red de sumideros.

A estas peticiones suma «un ciclo hídrico con garantías», mediante inversiones reales y plazos de ejecución definidos. Urge, también, analíticas de todas las fuentes y traídas de agua del municipio. n