Xosé Gonzalez expone en Vista Alegre

El artista Xosé González Freixedo, Mitra, estrena exposición mañana en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. Será a partir de las 20.00 horas cuando el público podrá contemplar las propuestas de su muestra que lleva por título Pan Ceaarte, que se exhibirán de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas.