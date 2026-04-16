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Xosé Gonzalez expone en Vista Alegre

El artista Xosé González Freixedo, Mitra, estrena exposición mañana en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. Será a partir de las 20.00 horas cuando el público podrá contemplar las propuestas de su muestra que lleva por título Pan Ceaarte, que se exhibirán de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas.

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