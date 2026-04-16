Vila de Cruces retomará los contactos para la cesión de Zarragrande

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, señala que retomará los contactos con la familia propietaria del observatorio de Zarragrande de cara a una cesión de las instalaciones. En 2023 el concello y los herederos de José María López Pérez habían llegado a un acuerdo inicial, pero la enfermedad de uno de los descendientes motivó que no pudiese materializarse dicho convenio. Taboada recuerda que por entonces el Concello había planteado la cesión a la administración por unos años determinados, «e o único requisito que nos plantexaba José Antonio, fillo de José María, era que o centro levase o nome do seu pai».

José María López, conocido entre los vecinos como «O neno da estrela», había construido las instalaciones, que quedaron inauguradas en 1993 y que cuentan con un telescopio apto para realizar visionados entre la población en general. Además de la cúpula, el inmueble contaba con una sala de reuniones. Desde 2014, año en el que falleció José María López, carece de actividad, aunque el concello se encarga de desbrozar el entorno. De salir adelante el convenio, fructificarán los esfuerzos no solo de Xuntos polo Noso Concello, sino de los anteriores mandatos del PP para dinamizar unas instalaciones que pueden contribuir al turismo.

El gobierno que encabeza Luis Taboada sí llegó ya a otro acuerdo con la familia y que permitió comprar una vivienda anexa al consistorio y que permitirá trasladar a su planta baja el archivo. Taboada explica que existe una línea de ayudas para poner en marcha locales de carácter administrativo y para mejorar la visibilidad, a la que Cruces ya se acogió el año pasado para adaptar los aseos. «Ademais, fainos falta unha sala de xuntas», que también puede ubicarse en este nuevo inmueble.