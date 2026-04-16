Letras Galegas

Silleda abre o prazo para inscribirse no obradoiro de fanzine

O Concello de Silleda abre ata o 29 deste mes o prazo de inscrición no obradoiro de escritura creatiga e creación de fanzine «A palabra rebelde. O fanzine como ferramenta de expresión». As persoas interesadas en participar teñen que anotarse enviando unha mensaxe ao correo electrónico cultura@silleda.gal.

O obradoiro vai ser impartido pola escritora e activista cultural Llerena Perozo, nas xornadas do 2, 9, e 16 de maio, de 11.00 a 12.30 horas na biblioteca Daniel Castelao. Está orientado a persoas de 12 anos en diante e o seu resultado vai ser exposto o 17 de maio, Día das Letras Galegas, na praza Siñor Afranio.

A concelleira de Cultura, Mónica González Conde, anima á veciñanza e sobre todo á mocidade a participar nesta proposta do Mes das Letras Galegas, xa que nela se unen «creación, pensamento crítico e expresión libre arredor dunha autora tan inspiradora como Begoña Caamaño». Engade que o formato do fanzine encaixa moi ben co espírito desta edición das Letras Galegas, «porque permite experimentar coa palabra desde unha óptica aberta, rebelde e moi participativa».

