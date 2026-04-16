La Semana Verde acogerá tres exámenes

El recinto ferial de la Semana Verde acogerá tres pruebas de la convocatoria de acceso a plazas de enfermería y de personal de servicios generales del Sergas. La convocatoria se publicó este martes en el DOG y hay 17.145 admitidos.

El 25 de abril a las 9.30 horas comienzan los exámenes de enfermero especialista en obstetricia-ginecología, con 348 convocados, y de especialista en enfermería pediátrica, con 210. Están ofertadas, respectivamente, 69 y 60 plazas. Por la tarde, a las 16.00 horas arrancan las pruebas de enfermería familiar y comunitaria, con 838 candidatos para 128 plazas, y de enfermería del trabajo, con 32 admitidos y 3 plazas. El 26 se convocan 7.056 aspirantes a 236 plazas de servicios generales, y el 9 de mayo serán los exámenes de enfermería, con 1.980 puestos y 8.661 opositores.