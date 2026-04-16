Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-FriburgoPlanta Coches MG GaliciaVTC VigoMedidas UE Crisis EnergéticaImputación JácomeAtaque Tiburón Luna de MielGala Deporte
instagramlinkedin

Convocatoria del Sergas

La Semana Verde acogerá tres exámenes

redacción

Silleda

El recinto ferial de la Semana Verde acogerá tres pruebas de la convocatoria de acceso a plazas de enfermería y de personal de servicios generales del Sergas. La convocatoria se publicó este martes en el DOG y hay 17.145 admitidos.

El 25 de abril a las 9.30 horas comienzan los exámenes de enfermero especialista en obstetricia-ginecología, con 348 convocados, y de especialista en enfermería pediátrica, con 210. Están ofertadas, respectivamente, 69 y 60 plazas. Por la tarde, a las 16.00 horas arrancan las pruebas de enfermería familiar y comunitaria, con 838 candidatos para 128 plazas, y de enfermería del trabajo, con 32 admitidos y 3 plazas. El 26 se convocan 7.056 aspirantes a 236 plazas de servicios generales, y el 9 de mayo serán los exámenes de enfermería, con 1.980 puestos y 8.661 opositores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents