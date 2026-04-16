El Pladiga repite medios en el distrito pese a los grandes fuegos de 2025 de Dozón y Agolada

La Consellería do Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, ejecutará este año labores de prevención de incendios forestales en montes del distrito XVI, en concreto en los municipios de Agolada, Silleda, Forcarei, Lalín, Cerdedo y A Estrada. Los trabajos cuentan con una dotación de 308.163 euros, dentro de un paquete que asciende a 2,4 millones de euros y que contempla actuaciones en nueve distritos. Es la única novedad que contempla el Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, Pladiga 2026, puesto que todos los municipios siguen considerándose zonas de alto riesgo forestal y la parroquia de Santa María de Dozón es la única del distrito (y de toda la provincia) con Alta Actividad Incendiaria, al registrar 11 incendios en los últimos 5 años, y una superficie quemada de 58,93 hectáreas en la última década.

El distrito forestal contará con los mismos medios de 2025: 2 puntos de vigilancia en San Sebastián y O Candán; 6 cámaras de vigilancia en 3 localizaciones; una base de helicópteros en Silleda, con 30 puntos de acopio aptos para este vehículo. Hay otros 141 puntos de acopio para otro tipo de transporte (en 2025 eran 144), y 164 cortafuegos (167). Días atrás, el IGE dio a conocer que en el distrito ardieron el año pasado 927 hectáreas, de las que 677 son de masa arbolada y 249 de raso.