Lalín, una de las ocho ‘estrellas’ celestes

El 12 de agosto Galicia será uno de los territorios privilegiados de Europa para contemplar el eclipse total y Deza la localización idónea en la provincia. En esta comarca Lalín es uno de los ocho Destinos Srtarlight de la comunidad autónoma. Esta distinción, lograda hace ahora tres años, es gestionada por la Fundación Starlight, una entidad de ámbito internacional vinculada al Instituto Astrofísico de Canarias que creó un sistema de certificación mediante la que se acreditan aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo y que representan un ejemplo de protección y conservación. Son escenarios que incorporan la observación del firmamento como parte de su patrimonio natural, paisajístico, cultural o científico y fomentan a su vez el turismo de observación de las estrellas. Este sistema de certificación está apoyado por la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional (IAU).

Alto do Faro, en Chantada, con el templo, al fondo / Turismo de Galicia

Un faro sobre un acantilado en el destino Starlight de las Mariñas coruñesas / Turismo de Galicia

Además de Lalín, en Galicia se incluyen como localizaciones oficiales el Parque Nacional das Illas Atlánticas, la Costa da Morte, Pena Trevinca, la Reserva de la Biosfera Mariñas coruñesas, Ancares, Muras y Chantada. En la tierra natal de científicos reconocidos internacionalmente como del matemático de Bermés José Rodríguez González o Ramón María Aller Ulloa, en su candidatura como Destino Starlight se eligió como punto de observación un vértice geodésico en la parroquia de Maceira situado a 743 metros de altitud desde el que se domina una panorámica de 360 grados, siendo de día un mirador natural desde el que se ven las principales cumbres de la comarca y su entorno: O Farelo, la Serra do Faro, O Candán, O Carrio e incluso el Pico Sacro hacia Compostela. Tanto Turismo de Galicia como la fundación indican que de noche es un lugar privilegiado desde donde se pude contemplar el cielo en todo o su esplendor incluyendo una perfecta vista de la Vía Láctea.

Una de las localizaciones en la Costa da Morte / Turismo de Galicia

El Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia está compuesto de cuatro archipiélagos: Cortegada y Sálvora (Ría de Arousa), Ons frente a la ría de Pontevedra y Cíes cerrando la ría de Vigo Destacan las espectaculares noches de las islas, permiten una contemplación inmejorable del cielo estrellado. El destino Starlight de A Costa da Morte incluye varias opciones para contemplar las estrellas como el dolmen de Arca, Cabo Touriñán, Cementerio de los Ingleses, Castro de Borneiro, Punta Nariga, Espazo Natural de Razo-Baldaio o el Monte Pindo.

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Panorámica del cielo en el municipio lucense de Muras / Turismo de Galicia

Grupo de personas en un visionado en una localización del Parque Nacional das Illas Atlánticas / Turismo de Galicia

De Pena Trevinca se resalta la contemplación de las lluvias de estrellas de las Perseidas y de las Gemínidas o la marcha nocturna Entre Lobos e Estrelas. En muras hay localizaciones en varios miradores o en la Carballeira do Viveiró. La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas incluye áreas costeras, valles litorales y sierras interiores, extendiéndose por 17 concellos en el entorno de ciudad capitalina y llegando al límite con la provincia de Lugo. Por último, están la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucenses y montes de Navia, Cervantes y Becerreá y Chantada, con el mirador de Cabo do Mundo o el Alto do Faro, limítrofe con Rodeiro.

Una vista general desde los montes de O Cebreiro / Turismo de Galicia