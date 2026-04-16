La inversión para la gran área verde de Cerdedo se eleva a 3 millones de euros

El Concello de Cerdedo Cotobade ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la futura gran área verde de Cerdedo por unos tres millones de euros, dando así un paso decisivo para poner en marcha una de las iniciativas estrella de la actual legislatura.

El proyecto permitirá transformar el entorno de la playa fluvial de Cerdedo en un amplio espacio de ocio al aire libre, con instalaciones deportivas, culturales y recreativas, así como con un aparcamiento para autocaravanas orientado a reforzar la llegada de visitantes. La actuación se enmarca en el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones y contará con una inversión estimada de alrededor de 3 millones de euros.

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Consultoría Inrupré S.L. por un importe de 48.120,01 euros, (IVA incluido), y con un plazo de ejecución de tres meses, mejorando los tiempos inicialmente previstos.

El alcalde, Jorge Cubela, puso en valor el alcance de la actuación y su peso dentro de la hoja de ruta del Gobierno local, señalando que «Este é un dos grandes proxectos desta lexislatura e unha aposta clara por transformar Cerdedo. Queremos pasar das palabras aos feitos e activar unha infraestrutura que marcará un antes e un despois no noso municipio».

Cubela incidió en el carácter estratégico de la iniciativa, asegurando que «estamos a falar dun proxecto pensado para xerar actividade, atraer visitantes e dinamizar a economía local. Cerdedo ten un enorme potencial e este investimento permitirá situalo no mapa como un destino atractivo ligado á natureza e ao lecer».

El regidor también destacó el impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía, ya que «non só pensamos en atraer turismo, senón en crear un gran espazo público para que os veciños e veciñas poidan desfrutar, facer deporte e vivir o seu entorno natural en mellores condicións».

En la misma línea, subrayó que la actuación responde a un modelo de desarrollo definido porque «estamos a construír un municipio con máis servizos, máis oportunidades e mellores espazos. Este proxecto encaixa perfectamente na nosa visión dun territorio sostible, activo e con futuro».

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El ayuntamiento prevé formalizar el contrato en los próximos días, lo que permitirá iniciar de inmediato los trabajos de redacción del proyecto y avanzar en el desarrollo de una actuación llamada a convertirse en uno de los principales motores de transformación de Cerdedo en los próximos años.