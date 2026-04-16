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Detección precoz

Fundación Renal realiza pruebas a los lalinenses

La Fundación Renal Española realiza hoy pruebas de detección precoz de la enfermedad renal crónica en Lalín. Las personas que se acerquen al consistorio entre las 10.00 y las 13.00 horas podrán conocer gratuitamente el estado de su salud renal.

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