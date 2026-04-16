Forno plantea un plan local de conciliación con plazas suficientes

Los socialistas de Lalín expondrán en pleno lea creación de un Plan Municipal de Conciliación de carácter anual, con el objetivo de garantizar plazas suficientes en los programas municipales y facilitar la organización de las familias todo el año.

Su portavoz, Alba Forno, advierte de que, año tras año, especialmente durante los períodos no lectivos como el verano, son muchas las familias que tienen dificultades para acceder a los campamentos municipales pues la oferta actual no cobre la demanda y muchos menores quedan fuera, obligando a las familias a buscar alternativas que no siempre pueden asumir o a reorganizar su vida laboral. Defiende pasar de la «improvisación á planificación» con un plan anual con toda la oferta de conciliación y que se publique con antelación suficiente, antes de acabar el curso escolar, para que las familias puedan organizarse con tiempo y que no dependa de la rapidez que cada familia tenga para realizar las solicitudes y plantea criterios justos para asignar las plazas, priorizando a las familias que precisan conciliar por motivos laborales, además de combinar la reserva presencial con la vía telemática.

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La moción incorpora también medidas dirigidas a la juventud, un colectivo que para Forno, cuenta con pocas alternativas de ocio en vacaciones. Propone actividades y poner en marcha un servicio de transporte a zonas como Pozo do Boi, el Pazo de Liñares o la Fraga de Catasós.