Encontro de Voces da Terra en Vila de Cruces

El auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces acogerá este domingo (18.00 horas) la que será la novena edición del Encontro Voces da Terra. Además de esta agrupación local también se subirán al escenario los miembros del Grupo Vainela de Salgueiros, Amigos do Acordeón das Rías Baixas y la Rondalla Moramima de Arzúa. Este espectáculo musical está organizado por la agrupación Voces de Terra y cuenta con la colaboración del ayuntamiento cruceño y de la Diputación provincial.