Solo las empresas de Lalín generan más puestos de trabajo que hace un año

El mercado laboral de las comarcas cerró marzo con 20.245 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 130 menos que un año antes, según los datos del ministerio. En ese contexto de ligera pérdida de empleo, Lalín refuerza todavía más su papel como gran motor del área pues suma 7.249 cotizantes, absorbe el 35,8% del total de las dos comarcas y se convierte además en el único municipio que mejora sus cifras interanuales, con 55 activos a mayores. El peso Lalín resulta todavía más claro si se acota el foco la comarca dezana, donde constan 13.821 afiliados, así que más de la mitad corresponden a esta localidad.

En este censo se tiene en cuenta la sede social de la empresa y no el padrón municipal, donde el número de activos es siempre más elevado.

Por municipios, tras Lalín se sitúan A Estrada, con 5.568 afiliados, y Silleda, con 3.670. A mayor distancia aparecen Vila de Cruces (1.235), Rodeiro (916), Forcarei (856), Agolada (464) y Dozón (287). En la comparación interanual, el contraste vuelve a favorecer a Lalín, que gana 55 activos mientras que Agolada resta tres, Vila de Cruces pierde seis, en Rodeiro son 17 y hasta 30 en Dozón En A Estrada hay ahora 64 afiliados menos y Silleda resta 65. Forcarei se mantiene estable en 856. La comparativa por grupos de cotización ayuda a entender mejor la evolución general. En el conjunto de ambas comarcas, el grueso de la afiliación sigue estando en el régimen general, con 13.062 trabajadores, seguido por los autónomos, con 6.484. Mucho más atrás quedan el sistema especial agrario (321) y el empleo del hogar (375).

En términos interanuales, el ajuste del empleo se concentra en dos bloques: el régimen general baja en 47 afiliados y, sobre todo, los trabajadores por cuenta propia, con 122 menos. En cambio, suben el agrario (35) y el hogar (3). Así , se evidencia que la pérdida total de cotizantes no se debe a un desplome generalizado, sino al retroceso del trabajo por cuenta propia y, en menor medida, del empleo asalariado ordinario.

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Lalín gana empleos pese a perder autónomos, al pasar de 2.197 a 2.155. Compensa esa bajada con un avance del régimen general, que sube de 4.790 a 4.863, y con aumentos en el agrario y en el hogar Silleda baja de 3.734 a 3.670 afiliados, con descenso tanto en el régimen general como entre los autónomos. A Estrada, segundo gran polo laboral del área, cae de 5.633 a 5.568, también lastrada por la pérdida de cotizantes en el régimen general y entre los trabajadores por cuenta propia. En municipios de menor tamaño, como Rodeiro, Agolada o Dozón, la caída de autónomos vuelve a ser un elemento común. En un año se pasó, en el conjunto de las comarcas, de 6.606 trabajadores por cuenta propia a 6.484.