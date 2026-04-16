Envejecimiento
El doctor Martelo Villar ofrecerá una charla el día 27 en Lalín
redacción
El doctor Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia Galega de Medicina, ofrecerá el lunes 27 una charla en Lalín. La actividad se desarrollará en el edificio sociocultural a las 19.00 horas y forma parte del ciclo municipal sobre salud del departamento dirigido por Noelia Seijas. El público podrá conocer información actualizada sobre cómo afrontar el envejecimiento desde una perspectiva saludable y activa.
Licenciado en 1968 y doctor en Medicina en 1989 por la USC y especialista en Cirugía Plástica y Cirugía General por la Complutense de Madrid. Trabajó en distintos hospitales como en el Primero de Octubre de Madrid, donde obtiene plaza definitiva por concurso de méritos en 1975; en el Saint George de Londres y en el Virgen de la Arrixaca de Murcia, entre otros.
En 1980 es nombrado jefe del servicio de Cirugía Plástica y Quemados de la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo de A Coruña, puesto en el que se jubila en 2011. Fue además profesor asociado de la Universidade da Coruña en las materias de Cirugía en Terapia Ocupacional y Fisioterapia. Ejerce como conferenciante, entre otros temas, de cirugía plástica.
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