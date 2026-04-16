La degustación de la Festa do Salmón bate récords con la participación de 17 hosteleros

El Concello y el sector hostelero intensifican los preparativos para la LII Festa do Salmón, que se celebrará en A Estrada el próximo 17 de mayo. El cambio de formato y los buenos resultados que el evento gastronómico por excelencia del municipio tuvo en la pasada edición, junto con una implicación y dinamismo en el sector hostelero, están dando sus frutos: este año en la degustación popular participarán 17 establecimientos. Se trata de una cifra que pulveriza todos los récords de la fiesta y que incluso llega a duplicar la asistencia de antiguas convocatorias. Cabe recordar que en 2025 fueron 12 los establecimientos participantes.

El concejal estradense de Promoción Económica, Óscar Durán, mantuvo a última hora de la tarde de este miércoles una reunión con una amplia representación de la hostelería local. En este encuentro se concretó la asistencia a la degustación del domingo 17 de mayo de Riala, Samaná, A Lacena de Chucha, Gran Vía, Malo Será, Río Liñares, Inferno, Os Peares, Cepa e Viño, Navegación, Mr Pizza, Cervela, Velis Nolis, A Casa do Lagoeiro, O Candil de Silvia, Andalucía y Scala.

En esta lista hay establecimientos que se suman a la degustación por primera vez y también otros que regresan después de años sin participar en ella. Todos ellos ofrecerán sus propuestas culinarias bajo una carpa de gran formato que se instalará en la Praza da Constitución. Estos son dos de los ingredientes principales en el cambio de formato que el gobierno encabezado por Gonzalo Louzao ha imprimido a una celebración con más de medio siglo de historia: el traslado a la Praza da Constitución, a los pies de la casa consistorial, y su celebración bajo una carpa que funciona a modo de catalizador cultural entre la Festa do Salmón y la Feira da Sidra.

Reunión con los hosteleros. / Cedida

En la reunión también se acordó que el precio de la degustación se mantenga en los 4 euros del año pasado. Cada restaurador participante puede decidir si presenta una propuesta o dos. La previsión inicial es distribuir entre 5.000 y 5.500 raciones, una cifra que podría variar en función de cómo vaya evolucionando la venta anticipada, por la que este año la organización volverá a apostar.

Sin colas

De hecho, los tickets para la retirada de raciones en la degustación popular se pondrán a la venta con una antelación de entre 10 días y una semana antes del día grande de la Festa do Salmón, con la intención de evitar colas el día de la fiesta, facilitar la distribución y calcular si será preciso (la meteorología también es un factor importante) incrementar el número de pinchos por establecimiento. La venta se realizará en los establecimientos participantes.

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Los platos de estos 17 participantes comenzarán a servirse el 17 de mayo a las 12:00 horas, hasta fin de existencias. Pero antes de probar sus sugerencias, también habrá tiempo para que vecinos y visitantes se deleiten con pequeños bocados a base de salmón en las jornadas de tapas previas a la fiesta, del 8 al 10 de mayo. Por el momento, 15 establecimientos han confirmado su participación.