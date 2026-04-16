Catorce nuevos árboles echan raíces en el núcleo urbano de Silleda, en concreto en los tramos iniciales de la Avenida do Parque y de la calle Santa Olaia. Los cuatro arces japoneses de tres variedades (dos Acer seiryu, un Acer katsura y un Acer sango-kaku) que relevan a las acacias taladas la semana pasada junto a la parada de taxis ya quedaron plantados el martes. Durante la mañana de ayer finalizó la plantación de los liquidámbares. Son diez ejemplares colocados en el margen derecho de la Avenida do Parque a la altura de la Praza da Igrexa y en el primer tramo de Santa Olaia. Desde el Concello de Silleda confían en que las obras de humanización de esta zona, ralentizadas por el mal tiempo invernal, avancen ahora a buen ritmo.

Culmina la plantación del nuevo arbolado de la Avenida do Parque | BERNABÉ/JAVIER LALÍN