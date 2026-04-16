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Pleno de los bomberos

El Consorcio de Salvamento roza los 600.000 euros de remanente

Elaborará informes para acometer en dos fases mejoras del parque y renovar vehículos | La plantilla tiene tres plazas vacantes

La comisión y el pleno posterior se celebraron en la sede del servicio en Silleda. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La comisión y el pleno posterior se celebraron en la sede del servicio en Silleda. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

El Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Terra de Montes celebró un pleno extraordinario para aprobar la liquidación de 2025 y abordar una propuesta para renovar el parque móvil y el material. El servicio cerró el año pasado con un resultado presupuestario ajustado de 100.508 euros. El remanente de tesorería, que mide el ahorro de una entidad a lo largo de varios ejercicios, está en 568.720 euros.

A pesar de esta cuantía, el Consorcio, como cualquier otra administración, está sometido a la regla de gasto, que limita cuánto puede gastarse en función de los ingresos, para garantizar que una entidad no está en números rojos y que puede cumplir con sus créditos y gastos. Por eso, el pleno acordó que se solicitarán informes para abordar la propuesta del gerente, Juan José Muñoz, para determinar qué mejoras se realizan de forma prioritaria y cuáles deben esperar a una segunda fase.

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Muñoz mencionó las calderas de agua caliente, que funcionan con gasóleo y que deberían cambiarse por un sistema de aerotermia, y el vehículo de mando, que se compró en 2006. En una próxima sesión se determinará también la oferta de empleo público. En la actualidad, están vacantes 3 plazas de bombero-conductor. La plantilla cuenta con 17 personas, entre los 14 bomberos, el gerente, el jefe adjunto, Francisco Valiño, y el técnico de mantenimiento.

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