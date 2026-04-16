Concierto en el Casino de Criminales del Jazz

Criminales del Jazz ofrecerá un concierto este sábado en el Casino de Lalín (21.00 horas). La banda está formada por Mike Spinelli (guitarrista), Carlos Doval (bajo), Kike López (saxo), Antón Ramos (batería) y la voz de David Agra. El grupo nació para extender los límites del jazz tradicional, fusionando el lenguaje clásico con influencias contemporáneas del jazz y de la música latina. Su sonido se caracteriza por una fuerte identidad rítmica, improvisación y una estética sonora que bebe tanto de la tradición jazzística como de la cultura del latin jazz. La entrada es gratis para socios, y para los demás, por taquilla inversa.