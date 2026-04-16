CIG-Ensino respalda las protestas y llama a reforzar la huelga del día 28

CIG-Ensino valora como «moi positivas» las acciones informativas realizadas en los últimos días en distintos centros educativos de la comarca, y de los que se hacía eco FARO en el día de ayer, para trasladar a las familias los motivos de la huelga convocada para el próximo día 28 y de las concentraciones previstas para el 6 de mayo.

El sindicato considera «fundamental» el apoyo de las familias y de la comunidad educativa para evidenciar la situación que atraviesan los centros públicos y anima al profesorado a sumarse a esta nueva jornada de paro.

Insisten en que el denominado «acordo de melloras» no ha tenido efectos reales ni en las condiciones laborales del profesorado ni en la calidad de la enseñanza. «Lonxe de mellorar a situación, serviu para poñer en evidencia carencias que levamos anos denunciando», señalan.

Entre los principales problemas, apuntan a la falta de recursos para atender al incremento del alumnado con necesidades específicas. Advierten que el profesorado se encuentra «cada vez máis sobrecargado», con dificultades para atender la diversidad en las aulas y garantizar una atención individualizada.

CIG-Ensino cuestiona las medidas adoptadas por la Consellería, como la creación de aulas específicas, al considerar que «non garanten unha inclusión real» y responden a un modelo «superado desde el punto de vista pedagóxico».

Asimismo, critican la «falta de reducción efectiva de ratios» y la elevada carga burocrática del profesorado, que está lastrando el funcionamiento de los centros educativos.

La organización hace un llamamiento a participar en la huelga del día 28 y en las movilizaciones convocadas para el 6 de mayo con el objetivo de «forzar un cambio real» en la política educativa.

CEIP Villar Paramá

CIG-Ensino también cuestiona las medidas adoptadas por la Consellería, como la creación de aulas específicas, al considerar que «no garantizan unha inclusión real» y responden a un modelo «superado dende el punto de vista pedagóxico», al separar al alumnado de su grupo de referencia durante parte de la jornada escolar. El sindicato insiste en que la inclusión debe realizarse dentro de las aulas ordinarias y con los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas diversas.

En esta línea, muestran su preocupación por el proyecto previsto en el CEIP Villar Paramá, que contempla la cesión de espacios a una entidad privada para la atención de alumnado con necesidades específicas. El sindicato advierte de que esta iniciativa podría derivar en «situacións de segregación» y en la creación de espacios diferenciados dentro del propio centro.

Además, alertan de que este tipo de actuaciones pueden abrir la puerta a la externalización de servicios educativos, algo que consideran incompatible con el modelo de enseñanza pública que defienden.

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A raíz de la publicación de las quejas del profesorado de centros educativos de la comarca, esta Redacción ha consultado a la Consellería de Educación y al cierre de esta edición aún no había obtenido respuesta.