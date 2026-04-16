Chula hace honor a su nombre y pare sola tres terneros

Ganadería O Pazo, de la parroquia lalinense de A Xesta, ya puede presumir de una familia numerosa en sus establos: en la madrugada del martes al miércoles una de sus 55 vacas, Chula, paría tres terneros. Son dos hembras y un macho que nacieron en casi media hora y prácticamente sin la ayuda de los dueños de la explotación. Cristina González Abeledo, la hija de los propietarios de la granja, cuenta que «baixamos varias veces ao establo ver cómo estaba a vaca, e a verdade é que contabamos con que parise dous, pero non tres crías».

Chula tiene seis años y para ella es el quinto parto. Las dos primeras crías nacieron sin problema, pero la tercera sí precisó que el padre de Cristina le masajease, porque le costaba respirar. La familia está ilusionada con estos tres terneros, aunque es difícil que las hembras puedan criarse para nodrizas porque en casi todos los partos múltiples las hembras resultan estériles. ¿Por qué? Porque durante la preñez pueden producirse conexiones vasculares entre las placentas de los fetos de distintos sexos, de modo que se masculiniza el aparato reproductor de las hembras y se reduce la movilidad espermática de los machos.

Los trillizos están en una zona del establo, para poder alimentarlos a biberón. / Cedida

«Cando vimos os tres, a miña nai dixo que a vaca sabía que eu ía ter dúas vodas», así que decidió un regalo tan sorprendente como este para Cristina, relata. Y es que sus dos amigas se casan en semanas consecutivas.

Nombres

Los tres terneros tomaron nada más nacer y durante las primeras horas de vida el calostro de la madre, porque esa leche amarillenta es rica en anticuerpos y proteínas, y ahora son alimentados con biberón. Cristina, como cualquier persona que tenemos animales en casa, ya está buscando nombres para estos trillizos, y tiene dudas entre Noelia, Eva y Christian (son los nombres de dos amigas de Cristina y el nombre de ella, "traducido" al de un varón) o Cristina, Leire y Javier. Y no es la primera familia ganadera que echa mano de sus amistades para bautizar a sus vacas: en Ganadería Midón, Avelino Souto bautiza a sus reses incluso con nombres de famosas, como Edurne, en honor a la cantante de Eurovisión. La vaca tuvo que ser sacrificada en febrero de 2024, hace más de un par de años, tras romper una pata. Edurne dejó tras de sí varios galardones en distintos concursos de vaca frisona.