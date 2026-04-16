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Automovilismo/Fórmula 4

Christian Costoya, felicitado en la Xunta tras su fichaje por McLaren

Christian Costoya, felicitado en la Xunta tras su fichaje por McLaren |

Christian Costoya, felicitado en la Xunta tras su fichaje por McLaren |

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibió ayer en San Caetano al piloto silledense Christian Costoya, fichado por McLaren para competir en Fórmula 4. Calvo aprovechó para felicitar también a Costoya, de 15 años, por su gran papel en el reciente campeonato de F4 de los Emiratos Árabes Unidos, en el que logró su primera victoria en la categoría.

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