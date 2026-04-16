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Campaña para donar sangre en Agolada

La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, se desplaza este juves a Agolada para atender a todas las personas que deseen colaborar. El vehículo estará estacionado junto al consistorio, en horario de 16.15 a 21.00 horas. ADOS recomienda esperar dos horas después de comer y llevar el DNI o cualquier otro documento de identificación.

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