Concurso escolar
A la búsqueda de discípulos de Wily
La Asociación de Amigos da Obra de Wily convoca la segunda edición del certamen de escultura dedicado al artista de Botos. Las obras seleccionadas se exhibirán desde el día 24 en Nigraponte Espazo Cultural
Los miembros del jurado del II Premio de Escultura Antonio Taboada, Wily realizaron ayer un recorrido por los centros educativos de Lalín para seleccionar los trabajos finalistas que concurrirán a este certamen artístico. Aitana Iglesias, Olalla Garra, Armindo Salgueiro, Damián Paío y Cruz Taboada visitaron entre el mediodía y última hora de la mañana el colegio Scientia Lalín y los institutos Aller Ulloa y Laxeiro para seleccionar las piezas, entre las que se pueden ver diferentes formatos y estilos elaborados por el alumnado participante. El concurso está orientado a estudiantes de cuarto de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Las bases establecen un primer premio dotado con 100 euros y cuatro accésit de 50 euros, además de diplomas para todos los participantes con obras seleccionadas. El año pasado fueron en torno a 40 los elegidos por el jurado. La técnica de las esculturas será libre y en cuanto al tamaño de las obras será de 30 centímetros de largo por 40 de alto y 20 de ancho. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la organización, no obstante se valora que vayan a donarse a los centros educativos. Con este certamen se busca despertar la creatividad del alumnado y poner en valor el legado de Wily.
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